محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أعلن سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، عن فتح أبواب محاكم التنفيذ الشرعية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، للتعامل مع الحالات والطلبات والإجراءات ذات الطبيعة العاجلة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين. اضافة اعلان





وأوضح في بيان، اليوم الخميس، أن العمل سيستمر من خلال مناوبة محاسبي التنفيذ في المكتب المخصص للدائرة لدى إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام، طيلة أيام العطلة، لضمان سرعة إنجاز المعاملات الضرورية.



وأشار إلى أنه تم تزويد إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بأرقام هواتف رؤساء التنفيذ ومأموري التنفيذ المناوبين خلال فترة العطلة، بما يضمن تعزيز التنسيق والمتابعة الفاعلة على مدار الساعة.







