الأحد 2026-05-24 07:48 م

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والعيد

محكمة
محكمة
 
الأحد، 24-05-2026 06:07 م

الوكيل الإخباري-   أعلن سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة عن استمرار عمل محاكم التنفيذ الشرعية خلال عطلتي عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، للتعامل مع الحالات الطارئة والطلبات والإجراءات ذات الطبيعة المستعجلة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

اضافة اعلان


وأكد الربطة في بيان اليوم الاحد، استمرار عمل محاسبي التنفيذ في المكتب المخصص للدائرة لدى إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام طيلة أيام العطلة، لضمان متابعة القضايا والإجراءات التنفيذية دون انقطاع.

 

وأشار إلى تزويد إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بأرقام هواتف رؤساء التنفيذ ومأموري التنفيذ المناوبين خلال فترة العطلة، بهدف تعزيز التنسيق والمتابعة الفاعلة على مدار الساعة، والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي آل خاطر وشكري

أخبار محلية العيسوي يعزي آل خاطر وشكري

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

"البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية

بنك صفوة الإسلامي يرعى احتفالية يوم التمريض والقبالة العالمي

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يرعى احتفالية يوم التمريض والقبالة العالمي

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وقالت الصحيفة: عقد نتنياه

عربي ودولي نتنياهو: اتفقت مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي

الملكية الأردنية تتصدر دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان 2026

أخبار الشركات الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان

باص عمان

أخبار محلية إعلان ساعات عمل باص عمّان والباص السريع خلال عطلة عيدي الاستقلال والأضحى

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي نظيره الفنزويلي



 
 






الأكثر مشاهدة

 