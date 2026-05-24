محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والعيد

الوكيل الإخباري- أعلن سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة عن استمرار عمل محاكم التنفيذ الشرعية خلال عطلتي عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، للتعامل مع الحالات الطارئة والطلبات والإجراءات ذات الطبيعة المستعجلة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الربطة في بيان اليوم الاحد، استمرار عمل محاسبي التنفيذ في المكتب المخصص للدائرة لدى إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام طيلة أيام العطلة، لضمان متابعة القضايا والإجراءات التنفيذية دون انقطاع.