محاكم التنفيذ الشرعي تنجز 144 مذكرة خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أنجزت محاكم التنفيذ الشرعية المناوبة خلال عطلتي يوم الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، 144 مذكرة تنفيذ قضائية طارئة، وفق إجراءات سريعة ومبسطة بحسب بيان لدائرة قاضي القضاة الأحد.

