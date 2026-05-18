محطة تنقية مدينة مادبا الصناعية.. بنية متكاملة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه

الوكيل الإخباري- تعد محطة تنقية مدينة مادبا الصناعية إحدى المشروعات الحيوية الداعمة للبنية التحتية البيئية والخدمية في المدينة الصناعية بالمحافظة التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 7039 مترا مربعا.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات إن المحطة تضم مرافق متكاملة تشمل مباني إدارية ومختبرات وغرف تشغيل ومراقبة بمساحة إجمالية تقارب 320 مترا مربعا، جرى تصميمها لتوفير بيئة عمل مناسبة لإدارة وتشغيل مختلف مراحل المعالجة بكفاءة عالية.



ويشتمل المشروع على بنية تحتية متكاملة تضم مساحات معبدة وطرقا داخلية تسهل الحركة داخل الموقع، إلى جانب مساحات خضراء تضفي طابعا بيئيا على المحطة، كما يحتوي مبنى الإدارة على مكاتب ومختبرات لإجراء الفحوصات والتحاليل، إضافة إلى غرفة كهرباء وغرفة تحكم وتشغيل لمتابعة الأداء وإدارة العمليات التشغيلية بشكل مستمر.



وأضاف إن القدرة التصميمية الحالية للمحطة تبلغ نحو 200 متر مكعب يوميا من المياه العادمة، مع إمكانية التوسع مستقبلا لتصل إلى 400 متر مكعب يوميا، بما يواكب التوسع المتوقع في المدينة الصناعية خلال السنوات المقبلة.



وتعمل المحطة حاليا بطاقة تشغيلية تقدر بنحو 20 بالمئة من قدرتها التصميمية أي نحو 40 مترا مكعبا يوميا.



وبين عبيدات أن المحطة تضم عددا من وحدات المعالجة المتقدمة، تبدأ بوحدة المعالجة الأولية المدمجة، يليها خزان التعادل لموازنة تدفق المياه، ونظام إزالة الروائح للحد من التأثيرات البيئية، إضافة إلى وحدة التعويم بالهواء المذاب (DAF) لإزالة الزيوت والمواد العالقة، ووحدتي معالجة بيولوجية من نوع (MBBR) لمعالجة المواد العضوية بكفاءة عالية.



كما تشمل مراحل المعالجة تجميع الحمأة في خزان مخصص وتخزين المياه المعالجة في خزان خاص قبل تعقيمها باستخدام نظام الكلورة ضمن غرفة مهيأة لهذه الغاية، تمهيدا لتوجيهها إلى أحواض تجفيف الحمأة.



وبحسب شركة المدن الصناعية الأردنية، فإن المياه الخارجة من المحطة وبعد استكمال جميع مراحل الفلترة والتنقية والمعالجة تتوافق مع المواصفات المعتمدة (W202/2007)، حيث يجري الاستفادة منها في تزويد المزارعين المجاورين للمدينة الصناعية بالمياه المعالجة، بما يسهم بدعم القطاع الزراعي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية.



ويشمل المشروع كذلك تنفيذ أعمال إنشائية مساندة، من بينها الأسوار والجدران الاستنادية لحماية الموقع، إلى جانب الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بتركيب وتشغيل الأنظمة والمعدات اللازمة لضمان كفاءة واستمرارية عمل المحطة.