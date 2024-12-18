محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في الرصيفة

الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، عن إضافة محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في مكتب أحوال وجوازات الرصيفة، للتسهيل على المواطنين.

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وقال الطيب خلال تفقده اليوم الأربعاء، مكتب أحوال الرصيفة إن المحطة الجديدة سترفد بطاقم فني وإداري، وتطوير الإجراءات الخاصة لاختصار الوقت والجهد على المواطنين.