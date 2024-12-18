محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في الرصيفة

وقال الطيب خلال تفقده اليوم الأربعاء، مكتب أحوال الرصيفة إن المحطة الجديدة سترفد بطاقم فني وإداري، وتطوير الإجراءات الخاصة لاختصار الوقت والجهد على المواطنين.
وأكد ضرورة إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة في الخدمة والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم، داعيا المواطنين إلى تفعيل تطبيق “سند” على هواتفهم لتسهيل إنجاز معاملاتهم.
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