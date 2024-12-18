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محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في الرصيفة

دائرة الأحوال المدنية والجوازات
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
الأربعاء، 18-12-2024 04:36 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، عن إضافة محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في مكتب أحوال وجوازات الرصيفة، للتسهيل على المواطنين.

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وقال الطيب خلال تفقده اليوم الأربعاء، مكتب أحوال الرصيفة إن المحطة الجديدة سترفد بطاقم فني وإداري، وتطوير الإجراءات الخاصة لاختصار الوقت والجهد على المواطنين.


وأكد ضرورة إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة في الخدمة والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم، داعيا المواطنين إلى تفعيل تطبيق “سند” على هواتفهم لتسهيل إنجاز معاملاتهم.

 
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