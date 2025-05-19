محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضية استشهاد 4 عسكريين

وقررت المحكمة بعد وقوفها على أحداث ووقائع الدعوى الحكم على المجرم الأول بالإعدام، وتجريم متهمين آخرين بالتهم المسندة إليهم من بينها جناية القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان والتدخل بجناية القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، وجناية حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه للقيام بأعمال إرهابية، وجناية الانتساب إلى جماعة إرهابية، وجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وتم الحكم عليهم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تراوحت ما بين تسع سنوات إلى عشرين سنة، لثبوت انخراطهم بمشروع إجرامي منظم قوامه تشكيل خلية إرهابية على الساحة الأردنية وتآمرهم والاتفاق فيما بينهم على تنفيذ الأعمال الإرهابية على الساحة الأردنية ضد رجال الأمن العام باستخدام الأسلحة النارية.
كما قررت المحكمة الحكم على أحد المتهمين الذي ثبت علمه بالمخططات والأفعال الإرهابية للمتهمين والمجرمين الإرهابيين المقتولين وعدم قيامه بإبلاغ الجهات المعنية عن تلك المخططات بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وإعلان براءة المتهمين الرابع والسادس عن التهم المسندة اليهما لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقهما عنها.
يشار إلى أن أحداث الأعمال الإرهابية وقعت في الخامس عشر من كانون الأول ۲۰۲۲ والتي نجم عنها قيام الإرهابيين المقتولين والمجرم الأول باستهداف إحدى دوريات الأمن العام باستخدام أسلحة نارية وأوتوماتيكية والتي كان يتواجد بداخلها الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح أثناء قيامها بالوظيفة الرسمية الأمر الذي أدى إلى استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح وإصابة عدد من مرتبات الدورية.
ولاحقاً وبإجراءات الأجهزة الأمنية المختصة وفي معرض قيامهم بواجباتهم الوظيفية المقدسة وإثر المعلومات الواردة بحق الإرهابيين المقتولين واللذَينِ كانا يتحصنان داخل أحد المنازل، تم التوجه إلى هناك بتاريخ التاسع عشر من كانون الأول ۲۰۲۲ ولدى وصول القوة الأمنية إلى المكان، بادر الإرهابيون بإطلاق العيارات النارية باتجاه القوة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد النقيب غيث الرحاحلة والملازم معتز النجادا والعريف ابراهيم الشقارين وإصابة عدد آخر من أفراد القوة حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بمواجهة الإرهابيين وقتلهم.
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