محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على قاتل أبطال مكافحة المخدرات

وقضت المحكمة بالحكم على المتهم بالإعدام، بعد ثبوت تورطه في الجريمة التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة من أبطال مكافحة المخدرات، وهم الشهيد مراد المواجدة، والشهيد صبحي الدويكات، والشهيد خلدون الرقب، أثناء تأديتهم واجبهم في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة إطلاق نار وقعت أثناء تنفيذ واجب أمني، حيث تعاملت الأجهزة المختصة مع الحادثة التي هزّت الشارع الأردني وأثارت حالة واسعة من الحزن والغضب، نظراً لاستشهاد ثلاثة من رجال الأمن العام أثناء أداء مهامهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار الإجراءات القضائية المتبعة في القضايا التي تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع، فيما تؤكد الجهات المختصة أن مثل هذه الأحكام تأتي تحقيقاً للعدالة وإنصافاً لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية الوطن ومكافحة آفة المخدرات.
وكانت الحادثة قد خلّفت حالة من الحزن العام في الأوساط الرسمية والشعبية، وسط إشادة واسعة بتضحيات رجال مكافحة المخدرات ودورهم في حماية المجتمع من خطر المخدرات والجريمة المنظمة.
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