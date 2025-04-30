محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعة أردنية بشأن شرعية الاحتلال

وتُعقد الجلسة في قصر السلام، مقر المحكمة، حيث من المقرر أن تبدأ المرافعة الأردنية في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت لاهاي (الخامسة مساءً بتوقيت عمان)، وتستمر لمدة 30 دقيقة، بحسب جدول أعمال المحكمة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت جلساتها يوم الإثنين، والتي ستتواصل حتى يوم الجمعة الموافق 2 أيار 2025، في إطار النظر بطلب رأي استشاري قُدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الثاني 2024، بموجب قرار شاركت في تقديمه النرويج إلى جانب عدد من الدول، من بينها الأردن.
ويشارك في هذه الجلسات 44 دولة و4 منظمات دولية، أعربت جميعها عن رغبتها في تقديم مرافعاتها أمام المحكمة. كما قدمت 45 دولة ومنظمة، من ضمنها الأردن، مرافعات مكتوبة مسبقاً، إلى جانب كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتُعد هذه المرافعة جزءاً من الجهود الأردنية المتواصلة لإبراز الموقف القانوني من الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، والمطالبة برأي قانوني واضح من المحكمة حول مدى شرعية استمرار الاحتلال.
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