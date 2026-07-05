محلل يكشف مفاجأة حول انتهاء مشوار السلامي مع النشامى

وقال القواسمي عبر القناة الرياضية الأردنية، إن السلامي ربما هو من طلب إنهاء عقده النشامى، لافتا إلى أنه قد يكون تلقى عروض للتدريب إما داخل المغرب أو في خارجها.
وأضاف أن النشامى لم يكن موفق في مشواره بكأس العالم رغم جودة اللاعبين التي يمتلكها المنتخب الوطني.
وأشار القواسمي إلى أنه كان لا بد من الإحلال والتبديل في الإدارة الفنية للنشامى في ظل الاعتماد على أسلوب واحد.
وبيّن أنه على الاتحاد الأردني البحث عن مدرب يتناسب مع قدرات اللاعبين الموجودة حاليا لاستثمارها بالشكل الأمثل مع مراعاة ضيق الوقت للاستحقاقات المقبلة.
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