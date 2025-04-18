الجمعة 2025-04-18 10:51 م
 

محمد الروابدة نقيباً للممرضين الأردنيين

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تعبيرية
 
الجمعة، 18-04-2025 09:40 م

الوكيل الإخباري- فاز مرشح الكتلة المهنية المستقلة لانتخابات نقابة الممرضين محمد الروابدة بمركز النقيب في انتخابات النقابة التي جرت اليوم في عمان واربد والكرك.

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وحصل الروابدة على 1169 صوتا، مقابل 517 صوتا لأقرب منافسيه النقيب الأسبق محمد الحتاملة.

 
gnews

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