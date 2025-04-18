محمد الروابدة نقيباً للممرضين الأردنيين

الوكيل الإخباري- فاز مرشح الكتلة المهنية المستقلة لانتخابات نقابة الممرضين محمد الروابدة بمركز النقيب في انتخابات النقابة التي جرت اليوم في عمان واربد والكرك.

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