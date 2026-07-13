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محمود شوكت ينضم إلى صفوف الحسين إربد

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محمود شوكت ينضم إلى صفوف الحسين إربد
 
الإثنين، 13-07-2026 07:20 م

الوكيل الإخباري - أعلن نادي الحسين إربد تعاقده مع لاعب الوسط محمود شوكت لتمثيل فريق كرة القدم، بعقد يمتد لموسمين، قادما من فريق الوحدات.

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وأكد النادي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إتمام التعاقد مع اللاعب، مرحبا بانضمامه إلى صفوف الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.


ويعد شوكت ثاني لاعب ينتقل من الوحدات إلى الحسين إربد خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد التعاقد مع لاعب الوسط أحمد ثائر.

 
 


gnews

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أخبار محلية محمود شوكت ينضم إلى صفوف الحسين إربد



 
 






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