محمود شوكت ينضم إلى صفوف الحسين إربد

وأكد النادي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إتمام التعاقد مع اللاعب، مرحبا بانضمامه إلى صفوف الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.
ويعد شوكت ثاني لاعب ينتقل من الوحدات إلى الحسين إربد خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد التعاقد مع لاعب الوسط أحمد ثائر.
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