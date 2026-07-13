محمود شوكت ينضم إلى صفوف الحسين إربد

الوكيل الإخباري - أعلن نادي الحسين إربد تعاقده مع لاعب الوسط محمود شوكت لتمثيل فريق كرة القدم، بعقد يمتد لموسمين، قادما من فريق الوحدات.

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وأكد النادي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إتمام التعاقد مع اللاعب، مرحبا بانضمامه إلى صفوف الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.