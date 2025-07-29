محمية الأزرق المائية تفوز بجائزتي "نجمة مراكز الزوار"

الوكيل الإخباري- فازت محمية الأزرق المائية التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بجائزتي "نجمة مراكز الزوار" عن فئتي التنوع الحيوي والمرافق والخدمات.

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جاء ذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف لاتفاقية رامسار الدولية (COP 15)، والمقامة حاليا بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأطراف وخبراء الأراضي الرطبة من مختلف أنحاء العالم.



وقال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء إن فوز محمية الأزرق بجوائز دولية مرموقة يُعد إنجازًا نفخر به، ويعكس التقدير العالمي للجهود الوطنية المبذولة في حماية النظم البيئية والمحافظة على الإرث الطبيعي الفريد في الأردن، مشيرا الى أن هذا الفوز يُعد تتويجًا لسنوات من العمل الدؤوب والتعاون المثمر بين الوزارة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ويعزز التزامنا بمواصلة دعم مبادرات السياحة البيئية والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية لحماية البيئة".



وأعرب عن اعتزازه بكوادر محمية الأزرق وفريق الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، قائلاً: "نُبارك هذا الإنجاز لكل العاملين في المحمية والجمعية، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في حماية الإرث الطبيعي وتعزيز مفاهيم السياحة البيئية المستدامة".



من جانبه، أكد مدير عام الجمعية فادي الناصر، أن الجائزة تمثّل ثمرة العمل الجماعي والتفاني من كوادر الجمعية وموظفي محمية الأزرق، وتعكس التزام الجمعية المستمر بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وتقديم تجربة مميزة للزوّار، مشيرا الى أن هذا الإنجاز يشكّل محطة مهمة في مسيرة الجمعية، ويُسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز ريادي في حماية الأراضي الرطبة والتنوع الحيوي.



بدوره، قال مدير المناطق المحمية في الجمعية عامر الرفوع، إلى أن الجائزتين تمثلان تأكيدًا على نجاح نموذج الإدارة التشاركية المعتمد في محمية الأزرق، مبينا أن المحمية استطاعت تحقيق توازن فاعل بين حماية النظم البيئية الهشّة، وتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية، ما يعزز جاذبية المحمية ويعود بالفائدة على المجتمعات المحلية.



من جهته، أكد مدير محمية الأزرق المائية، حازم الحريشة، أن هذا الإنجاز يُسلط الضوء على تميز المحمية في مجالي التنوع الحيوي والخدمات المقدّمة للزوار، مشيرًا إلى أن كوادر المحمية ستواصل العمل على تطوير البرامج والأنشطة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في جهود الحماية.