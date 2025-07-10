محمية العقبة البحرية تعزز مكانتها كنموذج رائد في الإدارة البيئية

الوكيل الإخباري- قال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة، إن المحمية حققت سلسلة من الإنجازات العلمية والميدانية التي تعزز مكانتها كنموذج رائد في الإدارة البيئية محليا ودوليا، مشيرا إلى مواصلة جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في خليج العقبة.

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وأضاف الزوايدة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحمية أطلقت شراكة استراتيجية مع مركز البحر الأحمر العابر للحدود لتطوير أدوات مراقبة متقدمة للشعاب المرجانية، شملت استخدام تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحاليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، بهدف تعزيز المعرفة العلمية بالنظام البيئي البحري.