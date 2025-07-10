الخميس 2025-07-10 08:36 م
 

محمية العقبة البحرية تعزز مكانتها كنموذج رائد في الإدارة البيئية

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس يوم الجمعة يستمر صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، حار نسبي في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى ن
العقبة
 
الخميس، 10-07-2025 06:26 م

الوكيل الإخباري-    قال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة، إن المحمية حققت سلسلة من الإنجازات العلمية والميدانية التي تعزز مكانتها كنموذج رائد في الإدارة البيئية محليا ودوليا، مشيرا إلى مواصلة جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في خليج العقبة.

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وأضاف الزوايدة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحمية أطلقت شراكة استراتيجية مع مركز البحر الأحمر العابر للحدود لتطوير أدوات مراقبة متقدمة للشعاب المرجانية، شملت استخدام تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحاليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، بهدف تعزيز المعرفة العلمية بالنظام البيئي البحري.


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم المشروع في ثلاث دورات متتالية لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ (COP26، COP27، COP28) كجزء، ضمن جهود الأردن لتعزيز حضوره الدولي في حماية الحياة البحرية والموارد الطبيعية المشتركة، لا سيما البحار والمحيطات، حيث يحظى المشروع بدعم دولي واسع من خلال مجلس استشاري علمي يضم نخبة من الخبراء والرواد العالميين.

 
 
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