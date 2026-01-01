محمية صرة الطبيعية في المفرق تتوشح بالغطاء الأخضر بعد سنين الجفاف

الوكيل الإخباري- أعادت الأمطار الغزيرة التي شهدتها معظم مناطق لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق الوشاح الأخضر لمحمية صرة الطبيعية في أعقاب عدة سنوات من الجفاف.

اضافة اعلان