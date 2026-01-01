محمية صرة الطبيعية في المفرق تتوشح بالغطاء الأخضر بعد سنين الجفاف

وتشكل محمية صرة الطبيعية التي تبلغ مساحتها 4 آلاف دونم، عوضًا عن كونها محمية رعوية، متنفسًا طبيعيًا للأهالي في التجمعات السكانية القريبة منها نظرًا لما تحتويه من نباتات عطرية وعلاجية كالشيح والقيصوم والبابونج، إضافةً للنباتات الرعوية كالقطف الذي يعد غذاءً مفيدًا للثروة الحيوانية، حيث تمتاز بتنوع طبيعي يشمل سهولًا ووديانًا وهضابًا وجبالًا.
