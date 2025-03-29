محمية غابات عجلون تستعد لاستقبال الزوار في العيد

الوكيل الإخباري- استكملت محمية غابات عجلون استعداداتها لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر.

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وقال المشرف الإداري في المحمية سامح خطاطبة إن المحمية وضعت خطة متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار خلال عطلة العيد تشمل الطعام والشراب والمبيت.



وأضاف أن المحمية تتيح الاستمتاع بتجربة العَبّارة الهوائية التي تمتد لمسافة 330 مترًا بين الأشجار والغابات والتي تشهد إقبالًا كبيرًا، حيث تصل نسبة الحجوزات فيها خلال العطل ونهاية الأسبوع إلى 100 بالمئة.