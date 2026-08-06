مخالفات سير على تغيير المسرب والتفاف الإشارات .. وغياب لتخطيط الشوارع لتنبيه السائقين

ويشير مواطنون إلى أن وضوح التخطيط الأرضي للشوارع لم يعد أمراً شكلياً، بل أصبح ضرورة مرورية، لا سيما مع توسع أمانة عمّان في استخدام كاميرات رصد المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات تغيير المسرب والالتفاف المزدوج عند الإشارات الضوئية.
ويرى المواطنون أن ضبط المخالفات يجب أن يترافق مع وضوح المسارب والخطوط الأرضية، حتى يكون السائق قادراً على معرفة مسربه واتجاهه بصورة دقيقة، وتحديد ما إذا كان المسرب المخصص للالتفاف عند الإشارة يسمح بالالتفاف لمركبة واحدة أم لمسربين، إذ توجد إشارات مرورية تسمح بالالتفاف من مسربين، في حين أن التخطيط غير الواضح قد يترك مجالاً للالتباس.
ويطالب الأهالي بأن تكون الأولوية في المرحلة المقبلة لإعادة تخطيط الشوارع القائمة بوضوح، دون أن يعني ذلك الحاجة إلى إعادة تعبيدها، مؤكدين أن المطلوب في كثير من المواقع هو تحسين التخطيط الأرضي وتجديد الخطوط المرورية بما يساعد السائق على الالتزام بمسربه ويحد من التداخلات المرورية والمخالفات الناتجة عن عدم وضوح المسارات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من الحوادث، المهندس وفائي مسيس لـ"الوكيل الإخباري" أن وجود الحبيبات الزجاجية في مادة التخطيط سيسهم في زيادة وضوح الخطوط المرورية، خصوصاً خلال ساعات الليل، بحيث لا تقتصر فاعلية التخطيط على فترة النهار، وإنما تبقى الخطوط أكثر وضوحاً وانعكاساً عند إضاءتها بمصابيح المركبات ليلاً.
ويأمل مواطنون أن تباشر امانة عمان بتخطيط مختلف شوارع العاصمة، وأن تشمل المواقع التي تعاني من ضعف أو تلاشي الخطوط المرورية، باعتبار أن التخطيط الواضح جزء أساسي من منظومة السلامة المرورية، ويساعد على تقليل الارتباك والتداخل بين المركبات وتحسين انسيابية الحركة على الطرق.
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