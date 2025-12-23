مخالفات في التعيينات والرواتب والضمان بجامعة الحسين بن طلال

وبيّن التقرير وجود مبلغ قدره (11,813,568) ديناراً مسجلاً في القيد الافتتاحي باسم الجامعة بتاريخ 1/1/2022 تحت مسمى “أخرى”، دون وجود بيان تفصيلي يوضح مكونات هذا الحساب.
وأشار الديوان إلى صرف رواتب لموظفين إداريين جرى تعيينهم للعمل كمساعدي تدريس، دون الالتزام بمتطلبات بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة، وبخلاف أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
كما رصد التقرير صرف علاوة تعويض المسؤولية المالية لموظفين يشغلون وظائف مساعد صيدلاني وسائق، رغم أن وظائفهم لا تندرج ضمن الوظائف التي تستحق هذه العلاوة، وذلك خلافاً لأحكام تعليمات تعويض المسؤولية المالية.
وسجّل الديوان أيضاً عدم شمول عدد من العاملين في الجامعة بالضمان الاجتماعي خلافاً لأحكام المادة (4/أ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته.
وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى وجود دفعات دائمة ومؤقتة غير محددة السقف صُرفت لموظفين دون اقتطاعها أو تسويتها وفق الأصول، وبخلاف أحكام النظام المالي لجامعة الحسين بن طلال رقم (9) لسنة 2000 وتعديلاته، إضافة إلى عدم التقيد بأحكام صرف السلف المنصوص عليها في المادة (29) من النظام ذاته.
كما كشف التقرير عن صرف نفقات علاجية على العاملين في الجامعة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، وصرف نفقات علاجية بتاريخ 1/7/2022 أُعيد بموجبها المنتفعون بتاريخ 14/2/2022، إضافة إلى صرف نفقات علاجية بعد عودة مبتعثين من الخارج، وذلك خلافاً للتعليمات التنفيذية لنظام التأمين الصحي المعمول به في الجامعة.
وأظهر التقرير كذلك صرف نفقات علاجية لموظفين، بما في ذلك إجراء عمليات جراحية مكلفة، دون الالتزام بالتعليمات التنفيذية لنظام التأمين الصحي، إلى جانب وجود فروقات في أرصدة التأمين الصحي وفق ما أظهره الفحص المفاجئ على مستودع التمريض بتاريخ 10/10/2023.
وفي ختام التقرير، أوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات الواردة، وحصر الحالات المشابهة، والعمل على استرداد المبالغ المصروفة خلافاً للأصول.
