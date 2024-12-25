مخالفات مالية كبيرة في الجامعة الهاشمية .. تفاصيل

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الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023 عن مخالفات مالية كبيرة في الجامعة الهاشمية ، حيث تبين أثناء تدقيق قيود وسجلات الجامعة الهاشمية للفترة (2022/4/1 - 2022/12/3) ما يلي: اضافة اعلان





1- وجود أمانات منح وقروض لدى الجامعة تعود لأعوام سابقة لصالح وزارة التعليم العالي بقيمة 527,246 دينار كما هي بتاريخ 2022/12/31 دون اتخاذ أي إجراء بخصوصها.



2 - بلغت الذمم المالية المستحقة لمركز الدراسات والاستشارات في الجامعة على الجهات الخارجية 25,294 دينار كما هي بتاريخ 2022/12/31 دون إبراز ما يفيد إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.



3- تم إيفاد السيد (......) بتاريخ 2007/9/9 للحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد وانتهت المدة القانونية لإيفاده بتاريخ 2010/9/9 دون الحصول على درجة الدكتوراة ولم يتم صدور قرار بإنهاء بعثته ومطالبة كفيله بدفع كافة النفقات مضافاً إليها غرامة 50% % والبالغة 70,117 دينار خلافاً لأحكام المادة (16) من نظام البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية رقم (73) لسنة 1999.



4- تم طرح عطاء رقم (2022/18) المتعلق بشراء احتياجات صيدلية مركز صحي الجامعة من علاجات الأمراض المزمنة بالأسماء التجارية للعلاجات وليس بالأسماء العلمية خلافاً للمادة (7/ ب) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 .



5- تم تجديد توقيع اتفاقية اتعاب المحاماة مع الأستاذ المحامي (....) بمبلغ 15,000 دينار سنوي بتاريخ 2021/2/1 ولمدة سنتين بشكل مباشر ودون طرح عطاء أو استدراج عروض بالرغم من مخاطبة الجامعة بمذكرة المراجعة رقم (2019/3) تاريخ 2019/1/16 قبل توقيع الاتفاقية خلافاً لأحكام المادتين (44، 46) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.



وأوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول.



كما طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (23078/1/11/55) تاريخ 2024/4/29 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول وتم الرد بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (م ع /7741) تاريخ 2024/7/15 ومرفقه كتاب الجامعة الهاشمية رقم (( أ/205164/171) تاريخ 2024/7/4 وتم تصويب عدد من البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.















