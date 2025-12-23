الثلاثاء 2025-12-23 05:57 م

مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف

مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف
مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف
الثلاثاء، 23-12-2025 05:14 م
الوكيل الإخباري-   كشف تقرير  ديوان المحاسبة عن جملة من المخالفات الإدارية والمالية في دائرة تنمية أموال الأوقاف، خلال الأعوام 2020–2022، شملت إجراءات مالية ومحاسبية، ونفقات تشغيلية، ومخالفات تتعلق بالشراء واللجان والمكافآت واستخدام المركبات الحكومية.اضافة اعلان


وبيّن التقرير أن الدائرة استخدمت نظامًا محاسبيًا ووسائل تخزين إلكترونية لبياناتها المالية دون الحصول على موافقة وزارة المالية، خلافًا لأحكام الأنظمة والتعليمات النافذة، كما أظهرت مذكرة تسوية البنك لشهر كانون الأول 2022 وجود مبالغ معلقة دون بيان أسبابها أو توفير الوثائق المؤيدة اللازمة لإجراء القيود المحاسبية وفق الأصول.

وأشار التقرير إلى قيام الدائرة بصرف علاوات إضافية لبعض الموظفين بدلًا من الأجور اليومية المقررة، عند استخدامهم مركباتهم الخاصة خارج مراكز عملهم، خلافًا لأحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به.

كما رصد ديوان المحاسبة مخالفات في إجراءات الشراء، تمثلت بعدم التزام أعضاء لجنة فنية بصياغة الشروط والمواصفات الفنية وتقييم العروض واستلام المشتريات وفق تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022.

وأفاد التقرير بصرف مكافآت لعدد من موظفي وحدة الرقابة الداخلية بدل مشاركتهم في اللجان، خلافًا لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، إضافة إلى عدم قيام الدائرة بربط أجهزة التتبع على جميع المركبات الحكومية التابعة لها، خلافًا لتعليمات استخدام المركبات الحكومية.

وبحسب التقرير، فقد أوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات الواردة، ومتابعة تنفيذ التصويبات وفق الأصول القانونية والإدارية.

وأوضح التقرير أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خاطبت رئاسة الوزراء بشأن تصويب المخالفات، وتم الرد على عدد من الملاحظات وتصويب بعض البنود، فيما لا تزال ملاحظات أخرى قيد المتابعة .


Image1_12202523171315535172937.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار محلية تقرير ديوان المحاسبة: صرف مكافآت لعدد من موظفي "الأوقاف" تجاوزت 100% من الراتب الإجمالي

تقرير ديوان المحاسبة يضع جامعة اليرموك تحت المجهر

أخبار محلية تقرير ديوان المحاسبة يضع جامعة اليرموك تحت المجهر

صرف نفقات دون موافقات أصولية في وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية صرف نفقات دون موافقات أصولية في وزارة الأشغال العامة والإسكان

ب

أخبار محلية توضيح حكومي حول قرار إيقاف إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة

مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف

أخبار محلية مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف

ل

شؤون برلمانية "المناخ النيابية" تلتقي اتحاد الجمعيات البيئية

قرار هام من التعليم العالي حول تأجيل دفع الرسوم لطلبة المنح والقروض

أخبار محلية قرار هام من التعليم العالي حول تأجيل دفع الرسوم لطلبة المنح والقروض

ديوان المحاسبة

أخبار محلية ديوان المحاسبة : إنشاء مبنى حكومي بـ 256 ألف دينار بلا طريق ينفذ إليه



 






الأكثر مشاهدة