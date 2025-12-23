مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف

وبيّن التقرير أن الدائرة استخدمت نظامًا محاسبيًا ووسائل تخزين إلكترونية لبياناتها المالية دون الحصول على موافقة وزارة المالية، خلافًا لأحكام الأنظمة والتعليمات النافذة، كما أظهرت مذكرة تسوية البنك لشهر كانون الأول 2022 وجود مبالغ معلقة دون بيان أسبابها أو توفير الوثائق المؤيدة اللازمة لإجراء القيود المحاسبية وفق الأصول.
وأشار التقرير إلى قيام الدائرة بصرف علاوات إضافية لبعض الموظفين بدلًا من الأجور اليومية المقررة، عند استخدامهم مركباتهم الخاصة خارج مراكز عملهم، خلافًا لأحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به.
كما رصد ديوان المحاسبة مخالفات في إجراءات الشراء، تمثلت بعدم التزام أعضاء لجنة فنية بصياغة الشروط والمواصفات الفنية وتقييم العروض واستلام المشتريات وفق تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022.
وأفاد التقرير بصرف مكافآت لعدد من موظفي وحدة الرقابة الداخلية بدل مشاركتهم في اللجان، خلافًا لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، إضافة إلى عدم قيام الدائرة بربط أجهزة التتبع على جميع المركبات الحكومية التابعة لها، خلافًا لتعليمات استخدام المركبات الحكومية.
وبحسب التقرير، فقد أوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات الواردة، ومتابعة تنفيذ التصويبات وفق الأصول القانونية والإدارية.
وأوضح التقرير أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خاطبت رئاسة الوزراء بشأن تصويب المخالفات، وتم الرد على عدد من الملاحظات وتصويب بعض البنود، فيما لا تزال ملاحظات أخرى قيد المتابعة .
-
أخبار متعلقة
-
تقرير ديوان المحاسبة: صرف مكافآت لعدد من موظفي "الأوقاف" تجاوزت 100% من الراتب الإجمالي
-
تقرير ديوان المحاسبة يضع جامعة اليرموك تحت المجهر
-
صرف نفقات دون موافقات أصولية في وزارة الأشغال العامة والإسكان
-
توضيح حكومي حول قرار إيقاف إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
-
قرار هام من التعليم العالي حول تأجيل دفع الرسوم لطلبة المنح والقروض
-
ديوان المحاسبة : إنشاء مبنى حكومي بـ 256 ألف دينار بلا طريق ينفذ إليه
-
العيسوي: مسارات التحديث تمضي برؤية ملكية ثابتة
-
الملك يؤكد دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته