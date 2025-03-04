مخالفة 33 محلا تجاريا في المفرق منذ بداية رمضان

وقال محافظ المفرق فراس أبو الغنم، إن المخالفات التي تم ضبطها لا تشكل خطورة على صحة المواطنين وتتصل بإجراءات التخزين وعرض المنتجات الغذائية على الأرصفة، لافتا إلى توفر كافة المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية وتتناسب أسعارها مع القدرة الشرائية للمواطن.
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