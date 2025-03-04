 
الثلاثاء 2025-03-04 05:47 م
 

مخالفة 33 محلا تجاريا في المفرق منذ بداية رمضان

المفرق
المفرق
الثلاثاء، 04-03-2025 05:02 م

الوكيل الإخباري-   خالفت اللجان الرقابية الموحدة في محافظة المفرق 33 محلا تجاريا في لواءي القصبة والرويشد منذ بداية شهر رمضان لعدم تطبيقها اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية.

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وقال محافظ المفرق فراس أبو الغنم، إن المخالفات التي تم ضبطها لا تشكل خطورة على صحة المواطنين وتتصل بإجراءات التخزين وعرض المنتجات الغذائية على الأرصفة، لافتا إلى توفر كافة المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية وتتناسب أسعارها مع القدرة الشرائية للمواطن.

 
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