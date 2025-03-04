مخالفة 33 محلا تجاريا في المفرق منذ بداية رمضان

الوكيل الإخباري- خالفت اللجان الرقابية الموحدة في محافظة المفرق 33 محلا تجاريا في لواءي القصبة والرويشد منذ بداية شهر رمضان لعدم تطبيقها اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية.

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