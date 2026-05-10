مخالفة 64 منشأة تجارية خلال حملات رقابية في جرش

وقال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى، المهندس علي شوقة إنه جرى الكشف على 383 منشأة تجارية في مناطق الكفير وسوف ودير الليات، وتمت مخالفة 64 منشأة تجارية.
وأضاف شوقة، أنه تم الكشف على 310 محال في منطقة سوف، وتحرير 55 مخالفة فيها، كما تمت زيارة 37 محلا ومخالفة 36 محلا في منطقة دير الليات، إضافة إلى الكشف على 36 محلا ومخالفة 3 محال في منطقة الكفير.
وأكد أن الحملة هدفت إلى تعزيز الرقابة الميدانية وتنظيم البيئة التجارية داخل المناطق، إلى جانب توعية أصحاب المهن بضرورة تصويب الأوضاع والالتزام بالقوانين والتعليمات الناظمة للعمل، بما ينعكس على مستوى الخدمات.
وشدد شوقة، على أن لجنة رخص المهن في بلدية جرش الكبرى ستواصل عملها في منطقة قصبة جرش، وفي مختلف المناطق التابعة للبلدية خلال الفترة المقبلة، وأن استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق البلدية يأتي ضمن خطة العمل الهادفة إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والارتقاء بالواقع الخدمي والتنظيمي في مدينة جرش.
-
أخبار متعلقة
-
المواصفات تستكمل استعداداتها لبدء تعديل عدادات التاكسي وفقاً للتعرفة الجديدة
-
المصري: مشروع قانون الإدارة المحلية يقترح تعيين أعضاء من خلفيات منتخبة في مجالس المحافظات
-
"أوقاف الأغوار الشمالية" تطلق مبادرة لتكريم المصحف الشريف
-
وزير الأوقاف يؤكد أهمية دور الإعلام في إبراز جهود خدمة الحجاج خلال موسم الحج
-
الجامعة الهاشمية تطلق فعاليات "أسبوع مهارات المستقبل
-
منتخبات عالمية تكشف قمصان كأس العالم 2026 مبكراً.. والأردنيون ينتظرون قميص “النشامى”
-
بيان من الأمن العام حول فيديو مشاجرة الزرقاء
-
اتحاد السلة يقرر استكمال مباراة اتحاد عمّان والفيصلي من لحظة توقفها