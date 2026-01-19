مختبرات الأشغال تجدد اعتمادها الدولي لضمان جودة المواد الإنشائية

الوكيل الإخباري- حققت إدارة المختبرات وضبط الجودة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنجازا جديدا بتجديد اعتمادها الدولي وفقا للمواصفة العالمية (ISO/IEC 17025:2017)، والصادر عن وحدة الاعتماد في نظام الاعتماد والتقييس الأردني، في تأكيد على كفاءة المختبرات الوطنية ودورها المحوري في ضمان جودة المواد الإنشائية.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن هذا الاعتماد الذي يحمل الرقم (JAS Test – 025)، يؤكد قدرة مختبرات الوزارة على إجراء مجموعة واسعة من الفحوصات الميكانيكية والفيزيائية للمواد الإنشائية تشمل فحوصات الركام، والتربة، والخليط الإسفلتي، والخرسانة، ووحدات البناء، والبلاط الإسمنتي، والأنابيب الخرسانية، وحجر الأطاريف، وقضبان حديد التسليح والحجر المقصوص.



وأضافت أنه بموجب هذا الاعتماد، تحظى تقارير الفحص الصادرة عن وزارة الأشغال باعتراف دولي، ما يجعلها معتمدة في مختلف المشاريع داخل المملكة وخارجها، ويعزز من موثوقية نتائج الفحوصات الصادرة عنها.



وأشارت إلى أن تجديد الاعتماد يهدف إلى الاستمرار في تطوير منظومة ضبط الجودة وتحديثها بما يتواءم مع أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وبما يضمن دقة الفحوصات ورفع مستوى الجودة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في المملكة.