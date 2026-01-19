مختبرات الأشغال تجدد اعتمادها الدولي لضمان جودة المواد الإنشائية

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن هذا الاعتماد الذي يحمل الرقم (JAS Test – 025)، يؤكد قدرة مختبرات الوزارة على إجراء مجموعة واسعة من الفحوصات الميكانيكية والفيزيائية للمواد الإنشائية تشمل فحوصات الركام، والتربة، والخليط الإسفلتي، والخرسانة، ووحدات البناء، والبلاط الإسمنتي، والأنابيب الخرسانية، وحجر الأطاريف، وقضبان حديد التسليح والحجر المقصوص.
وأضافت أنه بموجب هذا الاعتماد، تحظى تقارير الفحص الصادرة عن وزارة الأشغال باعتراف دولي، ما يجعلها معتمدة في مختلف المشاريع داخل المملكة وخارجها، ويعزز من موثوقية نتائج الفحوصات الصادرة عنها.
وأشارت إلى أن تجديد الاعتماد يهدف إلى الاستمرار في تطوير منظومة ضبط الجودة وتحديثها بما يتواءم مع أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وبما يضمن دقة الفحوصات ورفع مستوى الجودة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في المملكة.
يشار إلى أن شهادة الاعتماد المجددة سارية المفعول حتى تموز 2028، ما يعزز الدور الرقابي والفني الذي تضطلع به إدارة المختبرات في حماية الاستثمارات الإنشائية الوطنية وضمان استدامتها.
