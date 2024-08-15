مختبرات وزارة الصحة تحصل على اعتماد "المستوى المتميز"

الوكيل الإخباري- حصلت مديرية المختبرات التابعة لوزارة الصحة على شهادة اعتمادية المختبرات الطبية بالمستوى المتميز، من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بدعم من مشروع "استدامة النظم الصحية" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات خلال حفل تكريم المديرية اليوم الخميس، سعي الوزارة إلى التميز في تقديم الخدمات الصحية وتحسين جودة وسلامة الخدمات والبيئة المحيطة، إضافة للنظم الداعمة لها، مشيرة الى أن إنجاز الاعتمادية، جاء نتيجة عمل كوادر مختبرات الصحة، ومرده ثقة الوزارة بقدراتهم وإحداث الفرق المنشود بتقديم الرعاية الصحية.



وأشارت إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، وأتمتة العديد من خدماتها، وإدخال الاختصاصات الطبية الجديدة لتتمكن من إجراء الجراحات القلبية والأوعية الدموية والصدر والقسطرة القلبية في "مستشفيات البشير " والحسين الجديد والكرك والزرقاء" الحكومية، والعلاجات المتعلقة بالأورام السرطانية من خلال مركز "سميح دروزة" للأورام.



وبينت ان حصول المنشآت الصحية على شهادة الاعتمادية، يسهم في إظهار نقاط تميزها على مستوى الخدمات والرعاية الآمنة والفعالة، لتساعد على سلامة المرضى ورفع كفاءة الطواقم، ليكونوا على اطلاع دائم بمستجدات الرعاية الصحية.



وثمنت خريسات، جهود الوكالة الأميركية ودعمها المستمر لبرامج الحكومة ومشاريعها في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة بالقطاع الصحي، وتقدمت بالشكر لمشروع استدامة النظم الصحية، وكذلك مجلس اعتماد المؤسسات الصحية على تعاونه وإسهاماته في تمكين المؤسسات الصحية، من تحقيق المعايير اللازمة للحصول على الاعتماد.



من جهتها، قالت مديرة مكتب الصحة والسكان في الوكالة بيثاني هابيرر، إن ضمان الجودة يعد حجر أساس في أنظمة الرعاية الصحية ذات الأداء العالي، ونفخر بالوكالة بحصول المختبرات المركزية على الاعتماد المتميز من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.