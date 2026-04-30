مختصون في عجلون: العمال ركيزة أساسية في مسيرة التنمية

الوكيل الإخباري- أكد مختصون ومسؤولون في محافظة عجلون، أن العمال يشكلون حجر الأساس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يبذلونه من جهود كبيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشددين على أن دورهم يتجاوز تنفيذ المهام اليومية ليصل إلى مستوى الشراكة الحقيقية في بناء المجتمع وتعزيز استدامة التنمية.

وأشاروا إلى أن محافظة عجلون، بما تتميز به من قطاعات حيوية كالسياحة والزراعة والصناعات الحرفية، تعتمد بشكل كبير على سواعد العمال الذين يسهمون في تطوير هذه القطاعات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مبينين أن الاحتفاء بالعمال يعكس تقدير المجتمع لدورهم الحيوي، ويسهم في تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.



وأوضح مدير عمل عجلون شاهر الجراح، أن دعم العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة وصحية، ينعكس بشكل مباشر على رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أهمية الاستثمار في تدريبهم وتأهيلهم المستمر لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.



وأكد مدير تنمية عجلون علي بني عامر أهمية تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للعمال، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتحسين مستوى معيشتهم، ودعم مشاركتهم الفاعلة في عملية التنمية الشاملة.



وأشار رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي، إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم العمال وتوفير فرص عمل مستدامة، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات لتحقيق بيئة عمل محفزة ومنتجة.



ودعا الصحفي خالد فريحات إلى تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لدعم هذه الفئة المهمة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تضمن حقوقهم واستقرارهم، بما يسهم في استدامة عطائهم.