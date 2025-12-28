مدارس تؤجل دوامها للساعة 9:30 صباحاً غداً الاثنين

الأحد 2025-12-28 09:35 م

الأحد، 28-12-2025 09:08 م
الوكيل الإخباري-  قررّت مديرة التربية والتعليم للواء البترا، الدكتورة تهاني السلامين، وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا، تأجيل دوام الطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة إلى الساعة التاسعة والنصف صباحاً ليوم غدٍ الاثنين 29/12/2025، نظراً للأحوال الجوية السائدة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.اضافة اعلان


وأكدت أن امتحان الثانوية العامة ليوم غد سيُعقد في موعده المحدد من الوزارة، وأن دوام الموظفين في المديرية سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحاً.
 
 


