مدارس تؤجل دوامها للساعة 9:30 صباحاً غداً الاثنين

وأكدت أن امتحان الثانوية العامة ليوم غد سيُعقد في موعده المحدد من الوزارة، وأن دوام الموظفين في المديرية سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحاً.
-
