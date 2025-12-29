الإثنين 2025-12-29 10:52 م

مدارس تعلن تأخير دوامها غداً الثلاثاء إلى الساعة العاشرة

الإثنين، 29-12-2025 08:51 م
الوكيل الإخباري-  قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي تأخير دوام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم غدٍ الثلاثاء إلى الساعة العاشرة صباحا نظراً للأحوال الجوية السائدة، حفاظا ً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.اضافة اعلان


كما تقرر ان يكون دوام موظفي المديرية الساعة التاسعة صباحاً.
 
 


