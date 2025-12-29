مدارس تعلن تأخير دوامها غداً الثلاثاء إلى الساعة العاشرة

08:51 م

الوكيل الإخباري- قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي تأخير دوام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم غدٍ الثلاثاء إلى الساعة العاشرة صباحا نظراً للأحوال الجوية السائدة، حفاظا ً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.





كما تقرر ان يكون دوام موظفي المديرية الساعة التاسعة صباحاً.



