مدارس تعلن تعليق الدوام غداً وأخرى تؤجله

الوكيل الإخباري- قررت مديرية لواء الأغوار الجنوبية تعليق دوام الطلبة والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية يوم الثلاثاء، فيما قررت مديرية لواء المزار الجنوبي، ومديرية تربية منطقة الكرك، ومديرية تربية منطقة القصر في الكرك، ومديرية تربية منطقة الطفيلة تأجيل دوام المدارس، حفاظًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية نظرًا للأحوال الجوية السائدة. اضافة اعلان





وقال مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، عودة الضرابعة، إن المديرية قررت بالتنسيق مع متصرف لواء الأغوار الجنوبية، منجد القاضي، تعليق الدوام للطلبة والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية يوم الثلاثاء، نظرًا للأحوال الجوية السائدة وتدفق السيول، وما تسبّبت به من قطع في عدد من الطرق الرئيسية.



وأوضحت أن دوام موظفي مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، القاطنين ضمن حدود منطقة الصافي، سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مراعاة لظروف السلامة العامة وسهولة التنقل.



كما قرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، علي الفقرا، وبالتنسيق مع متصرف لواء المزار الجنوبي، علي الحيصة، ومتصرف لواء مؤاب، إياد المجالي، تأخير دوام الطلبة والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والخاصة يوم الثلاثاء حتى الساعة العاشرة صباحًا، حرصًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية، على أن يكون دوام موظفي المديرية الساعة التاسعة صباحًا.



وقالت مديرة التربية والتعليم لمنطقة القصر، زاهرة بني عطيه، إنه تقرر بالتنسيق مع متصرف لواء القصر، عصمت القرالة، ومتصرف لواء فقوع، علي الزيدان، تأخير دوام الطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة إلى الساعة العاشرة صباحًا يوم الثلاثاء، نظرًا للأحوال الجوية السائدة، حفاظًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية، على أن يكون دوام موظفي المديرية الساعة التاسعة صباحًا.



وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك، نضال الفتينات، وبالتنسيق مع عطوفة محافظ محافظة الكرك، قبلان الشريف، تأخير دوام الطلبة والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والخاصة إلى الساعة العاشرة صباحًا، وذلك حرصًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية، نظرًا للأحوال الجوية السائدة.



وقال مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، عمران اللصاصمة، إنه قرر بالتنسيق مع محافظ الطفيلة، سلطان الماضي، تأخير دوام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم الثلاثاء إلى الساعة العاشرة صباحًا نظرًا للأحوال الجوية السائدة، حفاظًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.



كما تقرر أن يكون دوام موظفي المديرية الساعة التاسعة صباحًا.

