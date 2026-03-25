مدارس تقرر تعطيل دوام الخميس - اسماء "تحديث"

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مدير التربية والتعليم لمديرية البادية الجنوبية، الدكتور عماد السفاسفة، الأربعاء، تعليق الدوام في جميع مدارس المديرية ليوم غد الخميس، نظرا للظروف الجوية السائدة وهطول الأمطار.

وقررت مديرة التربية والتعليم لمنطقة معان الدكتورة صفاء المحاميد بالتنسيق مع عطوفة محافظ معان السيد خالد الحجاج تعليق الدوام في جميع مدارس و روضات مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان الحكومية والخاصة ، يوم غداً الخميس 26 /3/ 2026 م .



ونظراً للظروف الجوية الراهنة قررت عطوفة مدير التربية والتعليم للواء البترا، الدكتورة تهاني السلامين، وبالتنسيق مع عطوفة متصرف لواء البترا، د. سطام المجالي تعليق دوام المدارس في اللواء ليوم غدٍ الخميس الموافق 26 آذار 2026م.

ونظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية؛قرر عطوفة مدير التربية والتعليم للواء الشوبك، السيد علي النعيمات، وبالتنسيق مع عطوفة محافظ معان السيد خالد الحجاج، وعطوفة متصرف لواء الشوبك السيد غازي أبو قاعود، تعليق الدوام في كافة مدارس اللواء ليوم غدٍ الخميس الموافق 26 آذار 2026 .

وقرر عطوفة مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الأستاذ عمران اللصاصمة، بالتنسيق مع عطوفة محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، تعليق الدوام ليوم غدٍ الخميس الموافق 2026/3/26 في المدارس الحكومية والخاصة كافة؛ نظراً للظروف الجوية السائدة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، على أن يبقى دوام مديرية التربية والتعليم كالمعتاد.

وقرر عطوفة مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك الأستاذ نضال الفتينات بالتنسيق مع عطوفة محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف تعليق الدوام في جميع مدارس مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك الحكومية والخاصة ، يوم غداً الخميس 26 /3/ 2026 م .

وقرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور علي الفقرا وبالتنسيق مع متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور عصمت القراله ومتصرف لواء مؤاب الدكتور اياد المجالي تعليق الدوام ليوم غد الخميس الموافق 26/3/2026 في المدارس الحكومية والخاصة وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاضا على سلامة الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية .