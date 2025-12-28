مدارس خاصة وحكومية تعلن تأخير الدوام غداً الإثنين

07:33 م

الوكيل الإخباري- قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، الأستاذ عمران اللصاصمة، بالتنسيق مع محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، تأخير دوام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم غدٍ الإثنين الموافق 29 من شهر كانون الأول إلى الساعة التاسعة صباحاً. اضافة اعلان





وجاء القرار نظراً للأحوال الجوية السائدة، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.

