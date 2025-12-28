الأحد 2025-12-28 07:42 م

مدارس خاصة وحكومية تعلن تأخير الدوام غداً الإثنين

مدارس خاصة وحكومية تعلن تأخير الدوام غداً الإثنين
مدارس خاصة وحكومية تعلن تأخير الدوام غداً الإثنين
الأحد، 28-12-2025 07:33 م
الوكيل الإخباري-   قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، الأستاذ عمران اللصاصمة، بالتنسيق مع محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، تأخير دوام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم غدٍ الإثنين الموافق 29 من شهر كانون الأول إلى الساعة التاسعة صباحاً.اضافة اعلان


وجاء القرار نظراً للأحوال الجوية السائدة، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية التربية تكشف مصير امتحانات تكميلية التوجيهي الاثنين

مدارس خاصة وحكومية تعلن تأخير الدوام غداً الإثنين

أخبار محلية مدارس خاصة وحكومية تعلن تأخير الدوام غداً الإثنين

السيول تغمر الطريق البديل بين بغداد وكركوك في طوزخورماتو

عربي ودولي السيول تغمر الطريق البديل بين بغداد وكركوك في طوزخورماتو

"صحة إقليم البترا" تعزز جودة الخدمات

أخبار محلية "صحة إقليم البترا" تعزز جودة الخدمات

ل

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن استمرار حالة الطوارئ القصوى

ب

أخبار محلية %4 نسبة نمو السياحة العلاجية

بحث التعاون بين إقليم البترا وجمعية "عاصمة الأنباط"

أخبار محلية بحث التعاون بين إقليم البترا وجمعية "عاصمة الأنباط"

ب

أخبار محلية ​قائد الجيش: إسناد جوي وناري فاعل لحماية الحدود والدفاع عنها



 






الأكثر مشاهدة