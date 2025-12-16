مدارس في الأردن تعلن تعليق الدوام للصفوف الثلاثة الأولى فقط

08:59 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية تربية وتعليم لواء الشوبك، اليوم الثلاثاء، أنه نظرًا للظروف الجوية السائدة وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلبة والكوادر التدريسية، وبالتنسيق مع عطوفة متصرف لواء الشوبك، قرر عطوفة مدير التربية والتعليم السيد علي النعيمات تعليق دوام طلبة الصفوف الثلاثة الأولى فقط، وتأخير دوام المدارس والمديرية إلى الساعة العاشرة صباحًا يوم غدٍ الأربعاء الموافق 17/12/2025.





وأكدت المديرية أن هذا القرار يهدف إلى ضمان سلامة الطلبة والمعلمين خلال الأحوال الجوية الماطرة، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.



