مدرب النشامى: سنلعب مع سويسرا وكولومبيا قبل كأس العالم

الخميس، 14-05-2026 11:21 م

الوكيل الإخباري - كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي أن النشامى لديهم مواجهتين قبل المشاركة ببطولة كأس العالم.

وقال السلامي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن المواجهة الأولى ستكون أمام سويسرا التي لديها مستويات متقاربة مع منتخب النمسا، وكذلك المواجهة الثانية ستكون أمام كولومبيا وهو المنتخب الأقرب للمنتخب الأرجنتيني.

 

وأضاف أن الجهاز الفني سيعمل على ألا يكون أي إصابات جديدة في صفوف النشامى قبل المشاركة بكأس العالم.

 
 


