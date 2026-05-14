مدرب النشامى: صيصا يقدم مستوى متباين وهناك لاعبين أفضل منه

الوكيل الإخباري- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي أن تذبذب أداء بعض اللاعبين بين مباراة وأخرى يعد من التحديات التي يتعامل معها الجهاز الفني في إشارة للمطالبة باستدعاء اللاعب يوسف أبو جلبوش "صيصا".

وقال السلامي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن صيصا يقدم مستويات متباينة بين مباراة جيدة وأخرى أقل من المستوى المطلوب، مشددا على أن التواجد في المنتخب يتطلب معايير فنية وشخصية عالية.

وأضاف أن اللاعب الذي يمثل المنتخب يجب أن يكون صاحب شخصية قوية ومستوى ثابت، لافتا إلى أنه يتابع أداء اللاعب بشكل مستمر لكن هناك لاعبين آخرين في نفس المركز يمتلكون أفضلية فنية في الوقت الحالي.

وأشار السلامي إلى أنه وجود إمكانية لاستدعاء صيصا عند الحاجة في حال حدوث نقص في هذا المركز.