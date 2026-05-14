الجمعة 2026-05-15 12:09 ص

مدرب النشامى: صيصا يقدم مستوى متباين وهناك لاعبين أفضل منه

ت
أرشيفية
 
الخميس، 14-05-2026 11:13 م

الوكيل الإخباري- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي أن تذبذب أداء بعض اللاعبين بين مباراة وأخرى يعد من التحديات التي يتعامل معها الجهاز الفني  في إشارة للمطالبة باستدعاء اللاعب يوسف أبو جلبوش "صيصا".

اضافة اعلان

  

وقال السلامي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن صيصا يقدم مستويات متباينة بين مباراة جيدة وأخرى أقل من المستوى المطلوب، مشددا على أن التواجد في المنتخب يتطلب معايير فنية وشخصية عالية.

 

وأضاف أن اللاعب الذي يمثل المنتخب يجب أن يكون صاحب شخصية قوية ومستوى ثابت، لافتا إلى أنه يتابع أداء اللاعب بشكل مستمر لكن هناك لاعبين آخرين في نفس المركز يمتلكون أفضلية فنية في الوقت الحالي.

 

وأشار السلامي إلى أنه وجود إمكانية لاستدعاء صيصا عند الحاجة في حال حدوث نقص في هذا المركز.

 

وشدد على أنه يتحمل كامل المسؤولية حول اختياراته الفنية لتشكيلة النشامى.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الصين وافقت على شراء 200 طائرة من شركة بوينغ

ل

أخبار محلية مدرب النشامى: يزن النعيمات وقع لنادي شباب الأهلي الإماراتي

ىت

أخبار محلية مدرب النشامى: سنلعب مع سويسرا وكولومبيا قبل كأس العالم

ت

أخبار محلية مدرب النشامى: صيصا يقدم مستوى متباين وهناك لاعبين أفضل منه

السعودية تدعو إلى "عدم التصعيد" مع ترنح وقف النار الأميركي الإيراني

عربي ودولي السعودية: 100 ألف ريال غرامة لمؤوي مخالفي الحج

ب

أخبار محلية مدرب النشامى: ما حدث مع أبو ليلى مؤخرا غير مقبول

ب

أخبار محلية السلامي: يصعب تعويض يزن النعيمات.. وبني عودة والسميري لن يشاركا بكأس العالم

ب

أخبار محلية السلامي: أحرص على عدم ظلم اللاعبين في تشكيلة النشامى



 
 






الأكثر مشاهدة

 