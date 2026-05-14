مدرب النشامى: ما حدث مع أبو ليلى مؤخرا غير مقبول

الوكيل الإخباري - أبدى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي عدم رضاه عن ما حدث مع حارس النشامى يزيد أبو ليلى، مؤكدا أن اللاعب الدولي قد يتعرض للانتقاد وقيمته الكبيرة لا يجب أن تنجر وراء الانتقادات.

وقال السلامي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن اللاعب يجب أن يعرف قيمته ويعزز ثقته بنفسه حتى لو تراجع أدائه لفترة ما، مؤكدا أنه يجب أن يتعامل مع الانتقادات بطريقة أخرى.

وأضاف أنه تحدث مع أبو ليلى حول ما حدث معه في الفترة الأخيرة.

وأشار السلامي إلى أن مركز حراسة المرمى في المنتخب يشهد تنافسية عالية بوجود مجموعة من الأسماء المميزة، في مقدمتهم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله فاخوري، ومالك شلبية وغيرهم من الحراس.