مدرب النشامى: ما حدث مع أبو ليلى مؤخرا غير مقبول

الخميس، 14-05-2026 11:05 م

الوكيل الإخباري - أبدى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي عدم رضاه عن ما حدث مع حارس النشامى يزيد أبو ليلى، مؤكدا أن اللاعب الدولي قد يتعرض للانتقاد وقيمته الكبيرة لا يجب أن تنجر وراء الانتقادات.

وقال السلامي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن اللاعب يجب أن يعرف قيمته ويعزز ثقته بنفسه حتى لو تراجع أدائه لفترة ما، مؤكدا أنه يجب أن يتعامل مع الانتقادات بطريقة أخرى.

 

وأضاف أنه تحدث مع أبو ليلى حول ما حدث معه في الفترة الأخيرة.

   

وأشار السلامي إلى أن مركز حراسة المرمى في المنتخب يشهد تنافسية عالية بوجود مجموعة من الأسماء المميزة، في مقدمتهم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله فاخوري، ومالك شلبية وغيرهم من الحراس.


وأوضح أن حراس المرمى يمتلكون مستويات جيدة، وأن المشاركة في المنافسات الكبرى تمنحهم فرصة لإثبات حضورهم بشكل أكبر، مؤكدا أن الحارس المميز يزداد تألقا كلما ارتفع مستوى التحديات التي يواجهها.

 
 


