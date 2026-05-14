مدرب النشامى: مواجهة النمسا هي الأهم.. ولدينا مباراة خاصة مع الأرجنتين وميسي

الوكيل الإخباري - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي أن المباراة الأولى للنشامى في كأس العالم 2026 أمام منتخب النمسا ستكون في غاية الأهمية، واصفا إياها بالمواجهة المفصلية في مشوار المنتخب خلال البطولة.

واعتبر السلامي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن مواجهة المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي ستكون مباراة من نوع خاص وتحمل أبعادا كبيرة للاعبين والجماهير على حد سواء لأننا سنلعب أمام بطل كأس العالم وأفضل لاعب في العالم.

وقال إن مشاركة النشامى في كأس العالم تمثل محطة تاريخية لكرة القدم الأردنية، مشيرا إلى أن أي لاعب يتمنى الظهور في أعظم التظاهرات الكروية العالمية، خاصة بطولة كأس العالم.



وأضاف أن المنتخب الأردني يسعى لإظهار قدرات اللاعبين وإمكانات النشامى أمام العالم، مؤكدا أن المشاركة يجب أن تكون محطة لانطلاق إنجازات جديدة واستمرارية للبناء على النتائج الحالية.



وأوضح أن الهدف لا يقتصر على تحقيق نتائج فقط، بل يمتد إلى تكوين منتخب قادر على الاستمرار في المنافسة خلال السنوات المقبلة، مبينا أن أي جهاز فني سيأتي مستقبلا يجب أن يجد منتخبا قويا وقادرا على مواصلة التألق.



وأشار السلامي إلى أن الكرة الأردنية تسير في مسار جيد، مؤكدا أهمية الحفاظ على استمرارية الإنجازات والتطور الفني خلال المرحلة المقبلة.



وبيّن أن الجماهير الأردنية تمتلك الحق في الحلم بتحقيق إنجاز تاريخي في المونديال، مستشهدا بتجارب منتخبات عربية حققت نتائج لافتة في مشاركاتها الأولى، مثل فوز الجزائر على ألمانيا عام 1982، وانتصار السعودية على بلجيكا في مونديال 1994.



وأكد السلامي أن تاريخ كأس العالم يحمل العديد من المفاجآت، وهو ما يدفع المنتخب الأردني للسعي لتحقيق نتائج قوية والظهور بصورة مشرفة خلال البطولة.