السبت 2026-05-30 11:53 م

مدرب النشامى: مواجهة سويسرا فرصة مهمة للاحتكاك بمنتخبات أوروبية قوية

مدرب النشامى: مواجهة سويسرا فرصة مهمة للاحتكاك بمنتخبات أوروبية قوية
مدرب النشامى: مواجهة سويسرا فرصة مهمة للاحتكاك بمنتخبات أوروبية قوية
 
السبت، 30-05-2026 09:25 م
الوكيل الإخباري-  أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيرات الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة نظيره السويسري وديا عند الرابعة -بتوقيت الأردن- عصر غد الأحد 31 أيار على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت جالن السويسرية، ضمن التحضيرات للمشاركة التاريخية الأولى في بطولة كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وأجرى المنتخب تدريبه عصر اليوم السبت على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد مدرب النشامى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب المباراة أن اللاعبين على جاهزية عالية لمواجهة المنتخب السويسري والذي يعد من الأفرقة القوية على الصعيد الأوروبي وهي فرصة مهمة للنشامى للاحتكاك بأفرقة مماثلة.

كما بين سلامي عن ضم كوادر تدريبية أردنية إلى الجهاز الفني المساند للمنتخب الوطني، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار بناء خبرات وطنية متخصصة، وإتاحة الفرصة لهذه الكوادر للاستفادة من تجربة المشاركة في كأس العالم، بما يسهم في تعزيز الكفاءات الفنية الأردنية على المدى البعيد.

من جانبه، أكد اللاعب موسى التعمري أن مواجهة المنتخب السويسري تُعد محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب الوطني لكأس العالم، مشيراً إلى أن النشامى يسعون إلى الظهور بأفضل صورة ممكنة وتقديم مستوى يليق بطموحاتهم في المونديال.

إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني الذي عقد مساء اليوم، استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، حيث سيشهد اللقاء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، على أن يظهر النشامى باللون الأبيض، وسويسرا بالأحمر.

ويغادر المنتخب الوطني الاثنين 1 حزيران، إلى أميركا لمواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 من الشهر ذاته، في مدينة سان دييجو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويضم وفد المنتخب 28 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، علي علوان.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تفند شائعات التقسيم ببيان حاسم

فلسطين اللجنة الوطنية لإدارة غزة تفند شائعات التقسيم ببيان حاسم

بلدية الزرقاء تنفذ حملة شاملة لتنظيف وتعقيم مواقع الأضاحي

أخبار محلية بلدية الزرقاء تنفذ حملة شاملة لتنظيف وتعقيم مواقع الأضاحي

حزب الله يعلن استهداف القوات الإسرائيلية المتقدمة نحو زوطر الشرقية ويحمر في جنوب لبنان بعمليات مركبة

عربي ودولي حزب الله يعلن استهداف القوات الإسرائيلية المتقدمة نحو زوطر الشرقية ويحمر في جنوب لبنان بعمليات مركبة

بلدية الكفارات تتعامل مع عشرات البلاغات وتكثّف حملاتها البيئية والصحية في العيد

أخبار محلية بلدية الكفارات تتعامل مع عشرات البلاغات وتكثّف حملاتها البيئية والصحية في العيد

بلدية الوسطية ترفع 315 طنًا من النفايات خلال عطلة العيد

أخبار محلية بلدية الوسطية ترفع 315 طنًا من النفايات خلال عطلة العيد

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب للمطالبة بانتخابات مبكرة

فلسطين آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب للمطالبة بانتخابات مبكرة

باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال

ترند باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدًا

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدًا



 
 






الأكثر مشاهدة

 