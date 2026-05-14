مدرب النشامى: يزن النعيمات وقع لنادي شباب الأهلي الإماراتي

الوكيل الإخباري- كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي عن توقيع نجم النشامى يزن النعيمات مع نادي شباب الأهلي الإماراتي.

وقال النعيمات خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن النعيمات وقع مع شباب الأهلي الإماراتي، متمنيا له التوفيق.

يشار إلى النعيمات لن يكون ضمن تشكيلة النشامى المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بسبب إصابته بالرباط الصليبي.