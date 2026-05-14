الجمعة 2026-05-15 12:09 ص

مدرب النشامى: يزن النعيمات وقع لنادي شباب الأهلي الإماراتي

ل
أرشيفية
 
الخميس، 14-05-2026 11:27 م

الوكيل الإخباري- كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي عن توقيع نجم النشامى يزن النعيمات مع نادي شباب الأهلي الإماراتي.

اضافة اعلان

 

وقال النعيمات خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن النعيمات وقع مع شباب الأهلي الإماراتي، متمنيا له التوفيق.

 

يشار إلى النعيمات لن يكون ضمن تشكيلة النشامى المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الصين وافقت على شراء 200 طائرة من شركة بوينغ

ل

أخبار محلية مدرب النشامى: يزن النعيمات وقع لنادي شباب الأهلي الإماراتي

ىت

أخبار محلية مدرب النشامى: سنلعب مع سويسرا وكولومبيا قبل كأس العالم

ت

أخبار محلية مدرب النشامى: صيصا يقدم مستوى متباين وهناك لاعبين أفضل منه

السعودية تدعو إلى "عدم التصعيد" مع ترنح وقف النار الأميركي الإيراني

عربي ودولي السعودية: 100 ألف ريال غرامة لمؤوي مخالفي الحج

ب

أخبار محلية مدرب النشامى: ما حدث مع أبو ليلى مؤخرا غير مقبول

ب

أخبار محلية السلامي: يصعب تعويض يزن النعيمات.. وبني عودة والسميري لن يشاركا بكأس العالم

ب

أخبار محلية السلامي: أحرص على عدم ظلم اللاعبين في تشكيلة النشامى



 
 






الأكثر مشاهدة

 