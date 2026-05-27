مدرب النشامى يعلن أسماء اللاعبين المستبعدين من المنتخب

جانب من التدريبات
 
الأربعاء، 27-05-2026 09:36 م

الوكيل الإخباري- اختتم المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية في عمّان، استعدادا لمواجهتي سويسرا وكولومبيا وديا، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى المنتخب تدريبه الأخير في عمان مساء اليوم الأربعاء 27 أيار، في مركز إعداد النشامى، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة 28 لاعبا، بعد استبعاد أحمد جعيدي وأحمد عساف من قائمة النشامى.


ويغادر منتخب النشامى إلى سويسرا ظهر غد الخميس 28 أيار، لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مواجهة أصحاب الأرض مساء الأحد 31 من الشهر ذاته، على ملعب "كيوبين بارك" في مدينة سانت غالن السويسرية، قبل أن يغادر إلى معسكره في مدينة سان دييغو، الولايات المتحدة خلال الفترة 1-10 حزيران ويتخلله مواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في ملعب سنابدراجون، قبل أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.


ويضم وفد المنتخب 28 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.


ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.


ويسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال توفير هذه المعسكرات إلى تقديم كافة سبل الدعم للمنتخب الوطني، لضمان ظهور مشرف يليق بسمعة الكرة الأردنية في المحفل العالمي الكبير.

 
 


