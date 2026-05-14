مدرب النشامى ينتقد جودة أرضية الملاعب: تسببت بإصابة اللاعبين

وأشار إلى أن المنشآت الرياضية تعد جزءا أساسيا من تطوير كرة القدم، مؤكدا أهمية مواصلة العمل داخل منظومة اللعبة لتطوير الملاعب ومرافق التدريب وتوفير الأدوات التي تسهم في الاستفادة المثلى من المنشآت الموجودة.
وبيّن أن جودة أرضية الملاعب تلعب دورا مباشرا في الحد من الإصابات ورفع مستوى الأداء الفني، لافتا إلى أن تغيير أرضيات بعض الملاعب وتحسين جودتها سيسهم بشكل كبير في تطوير أداء اللاعبين.
وشدد السلامي على ضرورة إقامة منافسات بطولة الدرع في الموسم المقبل على ملاعب ذات عشب طبيعي بدلا من العشب الصناعي، مشيرا إلى أن أرضية الملعب الذي أقيمت عليه منافسات بطولة الدرع الموسم الحالي تسببت في العديد من الإصابات خلال الفترات الماضية.
وبيّن أن الأندية التي تمتلك ملاعب تدريب جيدة تنعكس جاهزيتها بشكل واضح على جودة المباريات، مؤكدا أن تطوير بيئة العمل والتدريب يمثل خطوة أساسية نحو الارتقاء بمستوى الكرة الأردنية خلال المرحلة المقبلة.
