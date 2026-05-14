مدرب النشامى ينتقد جودة أرضية الملاعب: تسببت بإصابة اللاعبين

الوكيل الإخباري - انتقد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي واقع الدوري الأردني والبنية التحتية الخاصة بكرة القدم، مؤكدا أن الإنجاز الذي حققته الكرة الأردنية يجب أن يشكّل نقطة انطلاق نحو تطوير شامل للمسابقات المحلية والمنشآت الرياضية، مشددا على أن الدوري الأردني يمثل الخزان الحقيقي للمنتخبات الوطنية وقدرته على إنتاج لاعبين بالمستوى المطلوب.



وقال السلامي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إ ن محدودية عدد اللاعبين الأردنيين المحترفين في الخارج تفرض التركيز بشكل أكبر على رفع جودة المنافسات المحلية، باعتبار أن تطور الدوري سينعكس مباشرة على مستوى اللاعبين والمنتخبات الوطنية.



وأشار إلى أن المنشآت الرياضية تعد جزءا أساسيا من تطوير كرة القدم، مؤكدا أهمية مواصلة العمل داخل منظومة اللعبة لتطوير الملاعب ومرافق التدريب وتوفير الأدوات التي تسهم في الاستفادة المثلى من المنشآت الموجودة.



وبيّن أن جودة أرضية الملاعب تلعب دورا مباشرا في الحد من الإصابات ورفع مستوى الأداء الفني، لافتا إلى أن تغيير أرضيات بعض الملاعب وتحسين جودتها سيسهم بشكل كبير في تطوير أداء اللاعبين.



وشدد السلامي على ضرورة إقامة منافسات بطولة الدرع في الموسم المقبل على ملاعب ذات عشب طبيعي بدلا من العشب الصناعي، مشيرا إلى أن أرضية الملعب الذي أقيمت عليه منافسات بطولة الدرع الموسم الحالي تسببت في العديد من الإصابات خلال الفترات الماضية.