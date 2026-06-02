مدرب النمسا يتوعد النشامى في افتتاح كأس العالم

الوكيل الإخباري- أكد مدرب منتخب النمسا رالف رانغنيك، أهمية مواجهة الأردن في افتتاح مشوار فريقه بكأس العالم 2026، مشددا على أن تركيز المنتخب النمساوي ينصب أولا على تحقيق بداية قوية في البطولة.

وقال رانغنيك في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن منتخب بلاده يريد أن يكون في أفضل جاهزية ممكنة للمباراة الأولى أمام الأردن، مضيفا أن الجهاز الفني يركز على أن يقدم اللاعبون أفضل أداء جماعي ممكن من الناحيتين التكتيكية والبدنية في اللقاء الافتتاحي.