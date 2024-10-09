مدرب منتخبنا: الكوري مضغوط.. وغياب سون مؤثر.. والتعمري يتدرب منفردا

الوكيل الإخباري- قال المدير الفني لمنتخب النشامى جمال سلامي، إن جميع اللاعبين جاهزين لمباراة كوريا الجنوبية التي تأتي ذمن تصفيات كأس العام 2026.

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وأضاف سلامي، في مؤتمر صحفي، عقد الأربعاء، إن اللاعب موسى التعمري يواصل تدريباته منفردا، كونه تعرض لإصابة سابقة.



وبين أن المنتخب الكوري لديه الكثير من الضغوط كونه يواجه الأردن والعراق على أرضيهما، بالإضافة إلى غياب لاعب مؤثر مثل سون في صفوف المنتخب الكوري.