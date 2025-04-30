مدرسة القصيلة الثانوية للبنات تحتضن فعاليات المعرض البيئي السادس – صور

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، افتتح الدكتور محمد أبو دولة، وبحضور مديرة مدرسة القصيلة الثانوية للبنات الدكتورة وفاء نزال، فعاليات المعرض البيئي السادس لإعادة التدوير والرسومات البيئية، الذي نفذته مديرية حماية البيئة لمحافظة إربد وجمعية أزهار إربد البيئية، بالتعاون مع مدرسة القصيلة الثانوية للبنات.

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وتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الإبداعية في إعادة تدوير المواد الصلبة وتحويلها إلى وسائل تعليمية ومجسمات وتحف فنية، باستخدام المخلفات المنزلية والمدرسية، والتي أُعيد تدوير موادها الأولية من قبل طلبة المدارس المشاركة من مختلف مدارس الذكور والإناث.



وأكد الدكتور أبو دولة خلال الافتتاح دعم مديرية التربية والتعليم لمثل هذه الأنشطة البيئية الهادفة، التي تساهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة، وتعزز بيئة مدرسية آمنة، مشيدًا بالأفكار الإبداعية والمشاريع المتميزة التي قدمها الطلبة في مجالي إعادة التدوير والرسومات البيئية.



من جهتها، رحبت مديرة المدرسة الدكتورة وفاء نزال بالحضور والمشاركين، موجهة شكرها للجهات الداعمة، ومؤكدة أهمية هذا المعرض في تعزيز المفاهيم البيئية الإيجابية لدى الطلبة وأفراد المجتمع المحلي.



وتخلل المعرض تنظيم مسابقة لأفضل مشاريع إعادة تدوير المواد الصلبة، وجاءت النتائج على النحو التالي:



فئة المدارس الأساسية:

المركز الأول: مدرسة سكينة بنت الحسين للبنات

المركز الأول مكرر: مدرسة كفر يوبا الأساسية المختلطة

المركز الثاني: مدرسة رقية بنت الرسول الأساسية للبنات

المركز الثاني مكرر: مدرسة البياضة الأساسية للبنات

المركز الثالث: مدرسة ابن زيدون الأساسية للبنين

المركز الثالث مكرر: مدرسة أسعرة الأساسية للبنين



فئة المدارس الثانوية:

المركز الأول: مدرسة القصيلة الثانوية للبنات

المركز الثاني: مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات