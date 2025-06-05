مدرسة حوشا تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال التأثير المجتمعي

وعبرت المديرية في بيانها اليوم الخميس، عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الكبير للكادر التدريسي والطالبات في مدرسة حوشا الثانوية بحصولهم على كأس أفضل فيلم في مجال التأثير المجتمعي والذي سلط الضوء على جمال منطقة حوشا كوجهة بيئية صحة وسياحية طبيعية، لافتة إلى أن الفيلم حمل عنوان "حوشا بيئة صحية ومكان للتعافي"، حيث تميّز بإبداع الفكرة، وجمالية التصوير، ورسالة صادقة تعكس حب الوطن.
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