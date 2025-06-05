الخميس 2025-06-05 02:02 م
 

مدرسة حوشا تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال التأثير المجتمعي

ل
جانب من التكريم
 
الخميس، 05-06-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري- حصدت مدرسة حوشا الثانوية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية كأس التميز، عن أفضل فيلم تأثير مجتمعي في محور الترويج للسياحة، وذلك ضمن فعاليات تحدي التطبيقات 2025 .

اضافة اعلان


وعبرت المديرية في بيانها اليوم الخميس، عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الكبير للكادر التدريسي والطالبات في مدرسة حوشا الثانوية بحصولهم على كأس أفضل فيلم في مجال التأثير المجتمعي والذي سلط الضوء على جمال منطقة حوشا كوجهة بيئية صحة وسياحية طبيعية، لافتة إلى أن الفيلم حمل عنوان "حوشا بيئة صحية ومكان للتعافي"، حيث تميّز بإبداع الفكرة، وجمالية التصوير، ورسالة صادقة تعكس حب الوطن.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية مدرسة حوشا تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال التأثير المجتمعي

ل

أخبار محلية زراعة البادية: الأسنان الأمامية أوضح مؤشر لتحديد عمر الأضحية

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

أخبار محلية جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في مدرسة أبدر الثانوية

أرشيفية لجندي في الجيش الأوكراني

عربي ودولي روسيا: سنُصلح القاذفات المتضرّرة من هجوم أوكرانيا

اا

طب وصحة بمناسبة عيد الأضحى.. الطريقة الصحية لتناول اللحوم لمرضى السمنة والسكري

ا

عربي ودولي خبير: زيلينسكي أصيب بالذعر ويعيش أياما صعبة

المنتخب الوطني

أخبار محلية المفرق الكبرى تجهز شاشات لعرض مباراة المنتخب الوطني ونظيره العماني

جبل عرفات في مكة المكرمة

أخبار محلية وفاة الحاجة عريفة مصطفى النهار أبو الأسعد وفاة طبيعية على صعيد عرفات



 
 





الأكثر مشاهدة