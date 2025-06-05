مدرسة حوشا تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال التأثير المجتمعي

الوكيل الإخباري- حصدت مدرسة حوشا الثانوية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية كأس التميز، عن أفضل فيلم تأثير مجتمعي في محور الترويج للسياحة، وذلك ضمن فعاليات تحدي التطبيقات 2025 .

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