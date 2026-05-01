مدرسة حي الملك عبدالله الأول تنظم ملتقاها الثاني للتعليم الدامج في المفرق

الوكيل الإخباري- نظّمت مدرسة حي الملك عبد الله الأول المختلطة، الملتقى الثاني للتعليم الدامج، بمشاركة نخبة من التربويين والأكاديميين، إلى جانب مختصين من جامعة آل البيت والجامعة الهاشمية.

اضافة اعلان



وقالت مديرة المدرسة نسرين الحجيلة، خلال فعاليات الملتقى، بحضور مدير الشؤون الإدارية والمالية في قصبة لواء المفرق نايف الحراحشة ومختصين من جامعتي آل البيت والهاشمية، إن التعليم الدامج لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تربوية وإنسانية يسهم في بناء بيئة تعليمية تراعي الفروق الفردية وتمكن الطلبة أكاديميًا واجتماعيًا وتغرس فيهم تقبل التنوع واحترام الآخر.