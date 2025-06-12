مدرسة كفر راكب تحتفل بعيد الاستقلال

وقال مدير الشؤون التعليمية في تربية لواء الكورة الدكتور فيصل الجراح إن عيد الاستقلال يمثل محطة فخر واعتزاز لكل أردني، وهو مناسبة لتعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، مشيرًا إلى أن المؤسسات التعليمية لها دور رئيس في ترسيخ مفاهيم المواطنة الصالحة والهوية الوطنية.
وافتتحت مديرة المدرسة ناهية مقدادي خلال الاحتفال معرض "رحلة مجد الهواشم" الذي استعرض إنجازات القيادة الهاشمية في ترسيخ دعائم الدولة الأردنية.
واشتمل الاحتفال على عرض تقديمي مميز لإنجازات برنامج "لمدرستي أنتمي" على مدار عامين، أبرز جهود المدرسة في تطوير البيئة التعليمية والأنشطة التربوية.
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