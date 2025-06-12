مدرسة كفر راكب تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- احتفلت مدرسة كفر راكب الأساسية المختلطة، الأربعاء، بمناسبة عيد الاستقلال بحضور لافت من التربويين وأبناء المجتمع المحلي.

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وقال مدير الشؤون التعليمية في تربية لواء الكورة الدكتور فيصل الجراح إن عيد الاستقلال يمثل محطة فخر واعتزاز لكل أردني، وهو مناسبة لتعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، مشيرًا إلى أن المؤسسات التعليمية لها دور رئيس في ترسيخ مفاهيم المواطنة الصالحة والهوية الوطنية.



وافتتحت مديرة المدرسة ناهية مقدادي خلال الاحتفال معرض "رحلة مجد الهواشم" الذي استعرض إنجازات القيادة الهاشمية في ترسيخ دعائم الدولة الأردنية.