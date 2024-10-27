مدعوون للتعيين في وظائف حكومية (أسماء)

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الوكيل الإخباري- دعت دائرة قاضي القضاة والجامعة الأردنية الأسماء التالية لغايات إجراء المقابلة الشخصية لاستكمال إجراءات التعيين.

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وحددت الموعد والمكان بجانب كل اسم في الإعلانات أدناه :





















