مدعوون للتعيين ووظائف حكومية شاغرة - أسماء

الوكيل الاخباري - دعت عدد من البلديات ومؤسسات حكومية ،اليوم الثلاثاء، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين.



كما دعت مؤسسات اخرى لتعبئة شواغر لديها.



وتاليا التفاصيل والأسماء:









