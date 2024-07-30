 
الثلاثاء 2024-07-30 10:35 ص
 
 

مدعوون للتعيين ووظائف حكومية شاغرة - أسماء

باحثون عن وظائف
باحثون عن وظائف
الثلاثاء، 30-07-2024 08:25 ص

 

الوكيل الاخباري - دعت عدد من البلديات ومؤسسات حكومية ،اليوم الثلاثاء، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين.

كما  دعت مؤسسات اخرى لتعبئة شواغر لديها.

وتاليا التفاصيل والأسماء:

 

 

 


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