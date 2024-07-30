مدعوون للتعيين ووظائف حكومية شاغرة - أسماء

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697859 الوكيل الاخباري - دعت عدد من البلديات ومؤسسات حكومية ،اليوم الثلاثاء، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين.كما دعت مؤسسات اخرى لتعبئة شواغر لديها.وتاليا التفاصيل والأسماء: اقرأ أيضاً وزارة العمل تتعامل مع 18 نزاعا عماليا في النصف الأول من العام تنويه امني الى سالكي نفق الواحة في عمّان الأمن: 219 وفاة تسببت بها حوادث الدهس في العام 2023 وزارة الشباب تعقد جلسات تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي أمسية فنية ضمن فعاليات مهرجان جرش في مركز إربد الثقافي كلنا الأردن تختتم برنامجا تدريبيا حول التسويق الإلكتروني بالعقبة وزارة الخارجية تدعو الأردنيين إلى تجنب السفر إلى لبنان دورة في جامعة آل البيت حول الإدارة الفاعلة للمياه الجوفية اكتمال قائمة حزب الاتحاد الوطني للدائرة الثالثة في عمان