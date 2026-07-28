مدعي عام الشرطة يحقق في ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل مجهولين

وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام الشرطة، بما في ذلك تفريغ ومراجعة تسجيلات كاميرات الأداء الشرطي التي كان يرتديها مرتبات إدارة مكافحة المخدرات أثناء تنفيذ إجراءات التفتيش، لم تُظهر أي أدلة أو قرائن تثبت تعرض الشخص للضرب أو الاعتداء.
وأكد الناطق الإعلامي أن مدعي عام الشرطة يواصل التحقيق في القضية، رغم رفض الشخص الذي ظهر في الفيديو تقديم شكوى رسمية بشأن ادعائه، وذلك للوقوف على جميع ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنتائج التحقيق.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يؤكد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة
-
إرادة ملكية بترفيع ضباط إلى رتبة لواء وإحالتهم إلى التقاعد
-
الأردن والجزائر يدينان الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية
-
ولي العهد يؤكد توظيف التكنولوجيا لتجويد الخدمات الصحية
-
الصناعة والتجارة تمدد التقديم لبرنامج "الريادة في الصناعة" حتى 13 آب
-
الصفدي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر التطورات الإقليمية
-
مواطنون في الأغوار الشمالية يطالبون بإنارة الطريق الدولي
-
الصفدي ونظيره المصري يؤكدان متانة العلاقات الأخوية بين البلدين