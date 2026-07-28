الثلاثاء 2026-07-28 06:13 م

مدعي عام الشرطة يحقق في ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل مجهولين

ز
أرشيفية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 05:07 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن مدعي عام الشرطة باشر التحقيق في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تبين أن الشخص الذي ظهر فيه كان قد خضع امس لإجراءات تفتيش نفذتها مجموعة من رجال مكافحة المخدرات، إلى جانب شخص آخر يقطن في ذات العمارة.اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام الشرطة، بما في ذلك تفريغ ومراجعة تسجيلات كاميرات الأداء الشرطي التي كان يرتديها مرتبات إدارة مكافحة المخدرات أثناء تنفيذ إجراءات التفتيش، لم تُظهر أي أدلة أو قرائن تثبت تعرض الشخص للضرب أو الاعتداء.

وأكد الناطق الإعلامي أن مدعي عام الشرطة يواصل التحقيق في القضية، رغم رفض الشخص الذي ظهر في الفيديو تقديم شكوى رسمية بشأن ادعائه، وذلك للوقوف على جميع ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنتائج التحقيق.
 
 


gnews

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