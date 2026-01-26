مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف ثلاثة أشخاص استولوا على 218 ألف دينار

حيث ارتكب الأول منهم، وهو موظف في وزارة التربية والتعليم، جناية استثمار وظيفته والحصول على مبلغ 166 ألف دينار جراء التلاعب بمستندات صرف المبالغ الخاصة بإحدى الشركات التي تتعامل مع الوزارة.
أما الثاني، ويعمل سائقًا في وزارة الطاقة، فقد ارتكب جناية تزوير فواتير متعلقة بإنشاء شبكة طاقة لأحد المنازل، وحصل على مبلغ 18 ألف دينار جراء ذلك.
واختلس الثالث، وهو أمين صندوق في إحدى الشركات المساهمة العامة، مبلغ 34 ألف دينار من خلال التلاعب في إيداع المبالغ الخاصة بالشركة.
