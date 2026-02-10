مديرة "التطوير الحضري" تتفقد أعمال صيانة بمشروع ضاحية الأميرة إيمان

الوكيل الإخباري- تفقدت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، أعمال الصيانة في مشروع ضاحية الأميرة إيمان/5 في سحاب، ورفع الكفاءة الإنشائية لعدد من العمارات والشقق ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وأكدت العطيات، خلال الجولة، حرص المؤسسة على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الإنشائية في مشاريع الإسكان، بما يضمن استدامتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.