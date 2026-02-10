مديرة "التطوير الحضري" تتفقد أعمال صيانة بمشروع ضاحية الأميرة إيمان

وأكدت العطيات، خلال الجولة، حرص المؤسسة على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الإنشائية في مشاريع الإسكان، بما يضمن استدامتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
واطلعت على الخطط والبرامج المعدة لاستكمال إنجاز باقي العمارات والشقق، مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة، وإنجاز الأعمال بدقة عالية ووفق البرنامج الزمني المحدد، بما ينسجم مع أهداف المؤسسة في تحسين جودة المشاريع السكنية والمحافظة على جاهزيتها الفنية والإنشائية.
-
