مديريات أوقاف إربد تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

وقال مدير أوقاف إربد الثانية عبد السلام نصير، إن أسبوع الوئام بين الأديان له خصوصية في الأردن، لا سيما أن تخصيص هذا الأسبوع سنويا جاء بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2010، لسمو الفكرة وضرورتها لتحقيق العيش الكريم للبشرية كلها.
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