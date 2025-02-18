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مديريات أوقاف إربد تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الاوقاف
الثلاثاء، 18-02-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت مديريات أوقاف إربد (الأولى، والثانية، ولواء الرمثا)، اليوم الثلاثاء، بأسبوع الوئام بين الأديان، بحضور مساعد محافظ إربد سعود الحربي، وعدد من وجهاء المحافظة والوعاظ والواعظات.

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وقال مدير أوقاف إربد الثانية عبد السلام نصير، إن أسبوع الوئام بين الأديان له خصوصية في الأردن، لا سيما أن تخصيص هذا الأسبوع سنويا جاء بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2010، لسمو الفكرة وضرورتها لتحقيق العيش الكريم للبشرية كلها.

 
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