مديريات أوقاف إربد تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

الوكيل الإخباري- احتفلت مديريات أوقاف إربد (الأولى، والثانية، ولواء الرمثا)، اليوم الثلاثاء، بأسبوع الوئام بين الأديان، بحضور مساعد محافظ إربد سعود الحربي، وعدد من وجهاء المحافظة والوعاظ والواعظات.

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